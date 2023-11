Formel 1: Tribünendach eingestürzt! Unwetter wütet bei Brasilien-Quali

Das Qualifying zum Großen Preis von Brasilien (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) musste bei noch gut vier Minuten in Q3 auf der Uhr wegen Sturm und Regen abgebrochen werden. Max Verstappen, der sich seine elfte Pole in dieser Saison sicherte, bezeichnete die Situation in der Medienrunde später als „schockierend“.

Auch Charles Leclerc, der am Sonntag von Startplatz zwei in Rennen geht, war von den Wetterbedingungen mehr als beeindruckt. „In meiner gesamten Karriere habe ich so etwas noch nie erlebt“, gestand er bei Sky und fügte hinzu: „Ich dachte darüber nach, am Ende der Runde reinzukommen“, überlegte er sogar, seine schnelle Runde aufgrund des Wetters abzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Wind die Strecke bereits voll im Griff.