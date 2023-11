"Ich werde ehrlich sein!" Mick Schumacher äußert sich zu seiner Zukunft

Auf der Mercedes-Ersatzbank wartet Mick Schumacher derzeit auf die entscheidende Weichenstellung für seine Zukunft. In der Formel 1 scheinen alle Cockpits besetzt, deshalb war der Rekordweltmeister-Sohn zuletzt auch in einem anderen Rennauto aktiv.

Für Alpine testete er in Jerez den Prototypen, mit dem die Franzosen u.a. in Le Mans an den Start gehen werden.