Schumacher bei Mercedes schlecht? Ex-F1-Boss wehrt sich

„In seinem letzten Jahr, wo er von vielen als nicht mehr konkurrenzfähig bezeichnet worden ist, ist er in Monaco, der Mutter aller Rennstrecken, auf die Pole-Position gefahren“, erklärte Haug: „Wer in diesem Auto auf die Pole fahren konnte, der hatte ganz und gar nichts an Fähigkeiten verloren.“ Auch deshalb habe Michael in den drei Jahren ganz viel zur Entwicklung des Teams beigetragen.