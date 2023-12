Glamour-Team der Formel 1 verliert den nächsten Boss

Formel-1-Stars Gasly und Ocon kicken mit Zidane

Kicken mit dem Weltmeister von 1998, eine Stadiontour durch das neue Bernabeu, in dem Zidane die Königlichen von Real Madrid auch als Trainer zwischen 2016 und 2018 unter anderem zu drei Champions-League-Triumphen in Folge führte, und vor allem der Austausch über Leben und Einstellung eines Sportlers: Zidane fungiert für die Marke aus seiner Heimat als Botschafter und teilt seine Erlebnisse daher mit den aufstrebenden Athleten.

Bei den F1-Stars rennt er damit offene Türen ein: „Heute ging es einfach darum, eine echte Sportlegende hautnah zu erleben. Ein großes Dankeschön an Zinédine für einen wirklich unvergesslichen Tag“, sagt Ocon, und auch Teamkollege Gasly freut sich: „Zinédine war immer mein Sportheld, mit ihm einen Tag in Madrid zu verbringen, ist ein echtes Privileg. Seine Geschichten und Lehren zu hören, ist extrem wertvoll.“

Personeller Kahlschlag bei F1-Team Alpine setzt sich fort

Allein: So schillernd sich das Alpine-Team im Glanz der Stars und Sternchen dieser Tage auch präsentiert, so sehr rumort es weiterhin hinter den Kulissen des Rennstalls.

Erst am Dienstag vergangener Woche wurde das wieder einmal deutlich an der Personalie Davide Brivio: Während Gasly, Ocon und Co. in Madrid bei Zidane waren, verabschiedete sich mit Brivio der nächste Top-Manager aus dem Team - diesmal auf eigenen Wunsch.