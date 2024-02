Formel 1: Ferrari hält Spannung hoch - aber Ex-Weltmeister von Red Bull überzeugt

Es ist ein Lichtblick für die Konkurrenz, wenn auch nur ein kleiner… Am zweiten Tag der Formel-1 -Testfahrten in Bahrain drehte Ferrari-Pilot Carlos Sainz die schnellste Runde - und pulverisierte auch Max Verstappens Bestzeit vom Vortag.

Die schlechte Nachricht: Das war zu erwarten. Mit weicheren Reifen und mehr Grip als an Tag eins hatte Sainz zwar ein gutes Auto in der Hand, aber eben auch bessere Bedingungen als Verstappen am Vortag und Sergio Perez, der am Donnerstag mit den härteren Pneus hinter dem Spanier den zweiten Rang belegte, während der amtierende Weltmeister pausierte.