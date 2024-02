Formel 1: Nächste Trennung! Lewis Hamilton macht Tabula rasa

Was ist nur bei Lewis Hamilton los? Erst die überraschende Trennung von Mercedes in der Formel 1, eine Woche später gleich der nächste Paukenschlag um den Rekordweltmeister: Der Brite stampft sein erfolgreiches Team X44 in der Extreme E ein, das 2022 sogar den WM-Titel holte. Nach drei Saisons ist überraschend Schluss.