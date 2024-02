Formel 1: Schumacher vor Comeback? Star wirbt für deutschen Fahrer

Zum Ende der Saison 2022 endete das erste Kapitel in der Formel 1 für Mick Schumacher. Seit seinem Aus beim US-amerikanischen Rennstall Haas wartet der 24-Jährige auf seine zweite Chance in der Königsklasse des Rennsports.

Zurzeit ist er nicht nur Testfahrer für Mercedes, sondern versucht sich nun auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Dort geht er für Alpine an den Start und will mit guten Ergebnissen Werbung in eigener Sache machen.