Tragödie am 80. Geburtstag: Legendäre Formel-1-Dynastie trauert

Der Patriarch einer der legendärsten Familien-Dynastien des Rennsports trauert um seinen großen Bruder: Der frühere brasilianische Formel-1-Pilot Wilson Fittipaldi ist in Sao Paulo gestorben - an den Folgen eines tragischen Vorkommnisses an seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wilson war der drei Jahre ältere Bruder des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi und der Vater von Cristian Fittipaldi, der zwischen 1992 und 1994 ebenfalls in der Königsklasse aktiv war.

Wilson und Emerson Fittipaldi schrieben Formel-1-Geschichte

In den 70er Jahren ging auch Wilson Fittipaldi in 35 Grands Prix an den Start und sammelte drei WM-Punkte. Wilson und Emerson Fittipaldi waren die ersten Brüder, die im selben Formel-1-Rennen punkteten - was nach ihnen nur Michael und Ralf Schumacher gelungen war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem am 25. Dezember 1943 geborenen Wilson und Emerson Fittipaldi war das Racing in die Wiege gelegt: Vater Wilson Sr. war ein bekannter Motorsport-Journalist und Radiokommentator, Mutter Juzy war in der Nachkriegszeit ebenfalls begeisterte Rennfahrerin.

„Wilsinho“ folgte in die Fußstapfen der Eltern, weniger erfolgreich als Bruder Emerson, aber ähnlich leidenschaftlich: 1974 verließ er sein damaliges Team Brabham (Chef seinerzeit: Bernie Ecclestone) und baute eigenen eigenen Rennstall auf. Für das 1982 eingestellte Team fuhr unter anderem der spätere Weltmeister Keke Rosberg, Nicos Vater.

Bei einer weiteren historischen Errungenschaft kamen die Fittipaldis den Rosbergs zuvor: Wilson und Cristian Fittipaldi - vom Papa als Manager begleitet - waren das erste Vater-Sohn-Duo, das in der Formel 1 punktete.

80. Geburtstag an Weihnachten nahm tragisches Ende

Wilson Fittipaldi blieb seiner Passion bis ins hohe Alter treu und absolvierte immer wieder gelegentliche Auftritte auf der Rennstrecke, ansonsten verfolgte er viele Geschäftsprojekte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem Tod der umtriebigen Motorsport-Legende gingen nun traurige Umstände voraus: Wilson verschluckte sich bei einem Weihnachts- und Geburtstagsdinner am 25. Dezember an einem Stück Fleisch und erlitt wegen der Sauerstoffnot einen Herzinfarkt. „Wilsinho“ lag seitdem im Krankenhaus und erholte sich nicht mehr.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bruder Emerson erlebt nun schwere Tage: Erst vor wenigen Tagen hatte er auch seinen guten Freund Abilio Diniz verloren, einen bekannten brasilianischen Geschäftsmann, der auch Vater des Ex-Formel-1-Piloten Pedro Diniz war.