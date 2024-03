Formel 1: Horner droht neuer Ärger

Deshalb rückt jetzt erneut die Mitarbeiterin in den Fokus, die sich mit den Vorwürfen an die Compliance-Abteilung von Red Bull in Fuschl gewandt hat. Wie der britische Telegraph berichtet, hat sie sich eine neue Anwältin genommen und will in den nächsten Tagen Einspruch gegen das Gutachten der internen Untersuchung einlegen, die Horner entlastet hatte. Sollte dieser Schritt nicht erfolgreich sein, will sie nach SPORT1-Informationen vor ein Zivilgericht ziehen.