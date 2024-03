Formel 1: "Keine Chance", "absolut peinlich" - Ex-Teamchef zweifelt an Zukunft von Rennstall

„Es ist absolut peinlich“, stellte Jordan im Podcast „Formula For Success“ über die Leistung des französischen Werksteams klar. „Momentan sind sie das Team, das sich in der größten Krise befindet.“

Formel 1: Neuer Alpine-Teamchef bringt keinen Aufwind

Seit dem Wiedereinstieg von Renault im Jahr 2016 befindet sich Alpine in einer misslichen Lage. Im Kampf um den WM-Titel hatte das Team in den vergangenen Jahren nie ein Wort mitzureden, weshalb die Verantwortlichen von ihren ambitionierten Zukunftsplänen abrückten.

Stattdessen verlief Alpines Auftakt in die Saison 2024 unter dem neuen Teamchef denkbar schlecht. Beim ersten Rennen in Bahrain starteten die Franzosen aus der letzten Reihe. In Saudi-Arabien kam keiner der Fahrer über Q1 hinaus, obendrein endete das Rennen für Pierre Gasly in der ersten Runde.