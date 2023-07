Formel 1: Pikante Aussage von Alpine-Teamchef sorgt sorgt für Aufsehen

Das Führungsbeben bei Alpine zeigt auch am Tag nach der Bekanntgabe noch seine Auswirkungen. Im Anschluss an das erste freie Training zum Grand Prix von Belgien (das gesamte Rennwochenende im Ticker auf SPORT1 ) war bekannt geworden, dass der Rennstall zeitgleich seinen Teamchef, Sportdirektor und Technikchef entlässt. Nur wenige Tage zuvor war der angezählte CEO Laurent Rossi entlassen worden.

Otmar Szafnauer, seines Zeichens entlassener Teamchef, der am Wochenende von Spa jedoch noch die Geschicke leitet und sich mit der Sommerpause verabschiedet, konnte am Sky-Mikrofon nur höhnisch auf sein Aus reagieren: „Man kann nicht neun Frauen schwängern und hoffen, dass man in einem Monat Vater wird.“