Formel 1: "Nicht mehr haltbar!" Schumacher fordert Rücktritt von Horner

Die Vorwürfe rund um Christian Horner halten die Formel 1 dieser Tage im Atem. Die Kritik an Red Bull wegen des Festhaltens am Teamchef wächst dabei von Tag zu Tag.

„Es ist zu viel kaputtgegangen auf persönlicher Ebene“, sagte Sky -Experte Ralf Schumacher zu SPORT1 , „das kannst du nicht mehr kitten. Für Red Bull wäre es am besten, wenn Horner zurücktritt. Aber ich bezweifle, dass er das macht.“

Schumacher nimmt Red-Bull-Eigentümer in die Pflicht

„Ich glaube, da muss auch die thailändische Seite (bei Red Bull, Anm. d. Red.) erkennen: Es hat keinen Sinn, an Christian Horner in der Form festzuhalten“, meinte daher Schumacher und verweist auf die Eigentümerverhältnisse im Konzern. Die Yoovidhya-Familie besitzt die Mehrheit und hat volles Vertrauen in Horner, obwohl er sich „viele Feinde gemacht hat“ und „sehr machtbesessen zu sein scheint“.