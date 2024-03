Formel 1: Vettel-Comeback? Ex-Weltmeister lässt aufhorchen

Auch zu den Gerüchten äußert sich der Ex-Weltmeister. „Toto Wolff hat mich nicht angerufen, wir haben aber kurz SMS ausgetauscht. Doch bis jetzt ist es kein Thema für mich, auch weil ich mit 36 noch alle Zeit der Welt habe. Das läuft also nicht weg“, verrät er.

Zumindest verbal öffnet der Heppenheimer die Tür für sein Comeback: „Meine Vorzeichen haben sich nicht geändert. Ich glaube, dass ich in diesem einen rennfreien Jahr schon sehr viel gelernt und verstanden habe, auch über mich. Auf der anderen Seite zu stehen, hat mich sehr geprägt, es sind viele Fragen hochgekommen. Bis jetzt gibt es kein aktives Vorhaben.“

Vettel vermeidet klares Nein zur F1-Rückkehr

Auf Nachfrage der Schweizer Tageszeitung, ob dies nun ein klares Nein sei, entgegnete er, dass er so etwas nie sagen würde, „weil ich glaube, dass alles ein Prozess ist. Und vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, an dem ich sage: Ja, ich würde gern wieder zurück.“

Warum der F1-Auftakt schon am Samstag steigt

Momentan ist er jedoch noch nicht an diesem Punkt angekommen. Schließlich läuft in der Königsklasse längst noch nicht alles so, wie er sich das wünschen würde.