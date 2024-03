Formel 2: Verschoor gewinnt Sprint in Dschidda

„Routinier“ Richard Verschoor hat am Freitag einen seltenen Erfolg in der Nachwuchsserie Formel 2 errungen. Der Niederländer gewann den Sprint in Saudi-Arabien, es war sein insgesamt vierter Rennsieg im Unterbau der Königsklasse - jeweils einen errang er in jeder Saison seit 2021.

Verschoor, 23, absolviert bereits sein viertes Jahr in der Formel 2, eine ungewöhnlich lange Zeit in dieser Rennserie. Der Niederländer fährt für das Trident-Team, gehört aber keinem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an.

Am Freitag setzte er sich in Dschidda vor dem Norweger Dennis Hauger (MP Motorsport) und Rookie Paul Aron (Hitech) aus Estland durch. Andrea Kimi Antonelli, Toptalent aus dem Mercedes-Stall, fuhr auf den siebten Platz. An seinem zweiten Rennwochenende in der Formel 2 war es die bislang beste Platzierung für den Italiener. Zum Auftakt in Bahrain hatte er die Ränge 14 und 10 geholt.

