Frust bei Alonso und Fans: Verliert die Formel 1 ihre Racer-Seele?

Alonso bestreitet böse Absicht

Das stößt Alonso bitter auf. In den sozialen Medien fasst er seine Wut über die Entscheidung in emotionale Worte: „Etwas überrascht waren wir von der Strafe am Ende des Rennens, die sich darauf bezog, wie wir uns den Kurven nähern sollten oder wie wir die Rennwagen fahren sollten. Bei diesen Geschwindigkeiten wollen wir auf keinen Fall etwas falsch machen. Ich glaube, dass wir ohne das Kiesbett in dieser Kurve in keiner anderen Kurve der Welt auch nur untersucht werden.“