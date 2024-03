Sensations-Comeback? Vettel steigt in Rennwagen - und befeuert Gerüchte

Ist das der erste Schritt zu einem sensationellen Comeback? Sebastian Vettel steigt wieder in einen Rennwagen und wird in der kommenden Woche im Motorland Aragon einen Le-Mans-Porsche 963 des Penske-Werksteams testen. Der 36-Jährige hat sich bereits im Simulator auf den Kurs eingestimmt.

„Ich freue mich darauf, den Porsche 963 testen zu dürfen“, erklärte Vettel und fügte hinzu: „Ich hatte in Weissach bereits die Möglichkeit, das Auto während eines Rollouts etwas kennenzulernen. Ich habe schon immer andere Rennserien verfolgt und die Neugier für die Langstrecke hat mich dazu animiert, es einfach mal auszuprobieren. Nun bin ich gespannt auf den Dauerlauf in Aragon und freue mich auf die Zeit hinterm Steuer.“

Porsche Penske Motorsport bereitet sich in Spanien mit einem 36-stündigen Testlauf auf die diesjährigen 24 Stunden von Le Mans vor.

Vettel: „Keine weiteren Absichten für die Zukunft“

Vettel, der sich am Ende der Saison 2022 aus der Königsklasse des Motorsports verabschiedet hat, hält sich seitdem eine Rückkehr in den Motorsport offen. Für Show-Events kletterte der 53-malige Grand-Prix-Sieger immer mal wieder in alte Formel-1-Boliden.