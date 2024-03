Sensationswechsel in der Formel 1? Verstappen macht Red-Bull-Grabenkrieg zu schaffen

Auf der Strecke hat man Max Verstappen (26) die Unruhe im Red Bull-Team, die auch an den Nerven des dreimaligen Weltmeisters zerrt, nicht angemerkt. Da dominierte der Niederländer mit 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez fast noch mehr als im Vorjahr.

Doch wer beim Jubel im Parc Fermée genau hinschaute, dem fiel auf: Erst herzte Verstappen ausgelassen Red Bull-Chefberater Helmut Marko und Superhirn Adrian Newey, die in der einen Ecke standen. Dann erst ging er etwas verhaltener zu Red Bull-Mehrheitsanteilseigner Chalerm Yoovidhya sowie Teamchef Christian Horner und holte sich dort auch die Gratulation von Manager Raymond Vermeulen sowie Vater Jos Verstappen ab.

Red-Bull-Drama: Horner flaniert mit Ex-Spice-Girl

Die Causa dominierte das Rennwochenende in Bahrain wie kein anderes Thema.

Doch obwohl ein vermeintlicher Leak der Beweise inklusiver peinlicher Fotos den Teamchef im Fahrerlager bloßzustellen versuchte, schaffte es Horner immer wieder über die Affäre hinwegzulächeln. Am Sonntag erschien er gar mit Ehefrau und Ex-Spice-Girl Geri Halliwell im Fahrerlager und präsentierte sich verliebt wie am ersten Tag.

Zwischen den Fronten - zumindest in der Öffentlichkeit - ist Sieger Max Verstappen. Ihm macht die Situation, so erfuhr SPORT1 , mehr zu schaffen, als dem Dauer-Dominator anzumerken wäre.

Ein Auge für die Grabenkriege bei Red Bull hat Ralf Schumacher. „Das spricht Bände“, sagt der Sky -Experte über den großen Graben rund um den Parc Fermée: „Ich fand auch, dass Max sich verhalten gefreut hat. Die Zerreißprobe ist noch nicht vorbei - entweder sie müssen sich alle gegenseitig entschuldigen oder einer muss gehen. Der Schaden an der Marke ist gigantisch.“

Mercedes-Teamchef Wolff plaudert mit Verstappen-Vater

Eigentlich herrscht seit der Kollision zwischen Verstappen junior und Lewis Hamilton in Silverstone 2021 Funkstille zwischen beiden Parteien. Bahnt sich da angesichts des Red Bull-Dilemmas etwa ein Comeback der Freundschaft an?

Wolff spielt das Treffen zunächst runter: „Ich kenne den Jos 25 Jahre - mit Höhen und Tiefen und habe einfach zur Leistung seines Sohnes gratuliert. Max fährt in einer eigenen Galaxie.“

Verstappen als Hamilton-Nachfolger bei Mercedes?

Da sieht auch Ralf Schumacher so: „Bei Red Bull herrscht so viel Unruhe. Ich könnte mir vorstellen, Max Verstappen sagt, er macht ganz etwas Anderes. Ein Teamgefüge ist sehr fragil. Passiert so etwas wie jetzt bei Red Bull, bricht alles sehr schnell auseinander.“