Überraschung: Hamilton-Vertraute zurück in der Boxengasse

Allerdings nicht in der Boxengasse der Königsklasse, sondern in der einer anderen Rennserie. Am zurückliegenden Wochenende wurde die Neuseeländerin im Paddock der US-amerikanischen IndyCar-Serie gesichtet.

Dort wird Cullen in Zukunft mit dem Chip-Ganassi-Piloten Marcus Armstrong zusammenarbeiten. Der 23-Jährige hatte die Zusammenarbeit mit Cullen am Rande der am Wochenende in Kalifornien ausgetragenen $1 Million Challenge bestätigt.