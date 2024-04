Formel 1: Ferrari-Star zu Red Bull? Marko lässt aufhorchen

Pérez kämpft um Vertragsverlängerung bei Red Bull

Eröffnet sich eine Chance für Formel-1-Rennsieger Sainz?

Ferraris Star-Fahrer Charles Leclerc biss sich an seinem Teamkollegen in den vergangenen Wochen teilweise die Zähne aus, so auch kürzlich bei dessen Rennsieg in Melbourne kurz nach einer Blinddarm-OP.