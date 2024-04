Formel 1: Horner gewinnt Machtkampf bei Red Bull! Geben die Österreicher auf?

Das Branchenmagazin BusinessF1 berichtet in seiner neuen Ausgabe unter anderem davon, dass der angeblich unabhängige Anwalt, der Horner in einer internen Untersuchung entlastet hat, alles andere alles unabhängig gewesen sein soll: Tatsächlich soll er Yoovidhias Vertreter in London sein. Außerdem geht es in dem 16-Seiten-Report auch um Chalerm Yoovidhia und dessen Sohn Vorayuth. Der hatte im September 2012 mit seinem Ferrari einen Motorradpolizisten totgefahren. Es ist wohl kein Zufall, dass auch dieses Thema jetzt wieder aufgewärmt wird.