Paukenschlag in Formel 1: Verstappen-Vertrauter wechselt das Team

Fast zwei Jahrzehnte für Verstappen, Vettel und Co.

Zu Verstappen soll Stevenson eine gute Beziehung haben, was sicher auch mit der verlässlichen Leistung der RB-Mechaniker zu tun haben dürfte. Vor seinem Ausfall jüngst in Australien konnte der niederländische Superstar 43 Mal in Folge in die Punkteränge fahren.