Formel 1: Toto Wolff watscht Hamilton ab - "Jetzt gibt es eine Auffrischung"

Eigentlich ist der Große Preis von China Mercedes-Land. Auf dem Shanghai International Circuit sicherte Nico Rosberg 2012 den ersten Sieg für das 2010 in die Formel 1 zurückgekehrte Werksteam. Von 2014 bis 2017 holten Lewis Hamilton (3) und Rosberg (1) insgesamt vier weitere Erfolge für die damaligen Dauersieger und auch das vergangene Rennen im Reich der Mitte konnte Hamilton für Mercedes entscheiden.

Hamilton gibt sich dabei verbal keine Mühe, sein Team besser aussehen, als es derzeit ist. Auf seinem Weg von Startplatz 18 zu Platz neun beschwerte er sich auch beim GP China mehrfach über sein Auto – und wie langsam der Silberpfeil doch sei. Die Kritik war so auffällig, dass Ralf Schumacher sich am Sky-Mikro die Feststellung nicht verkneifen konnte, dass man das in Stuttgart sicher nicht gerne höre.