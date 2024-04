"Überfordert!" Schumacher rechnet mit Formel-1-Pilot ab

Auch im zweiten Formel-1 -Jahr scheint Logan Sargeant die von Williams in ihn gesteckten Erwartungen bei Weitem nicht erfüllen zu können. Teamkollege Alexander Albon fährt dem 23-Jährigen ständig davon und dazu fällt er in regelmäßigen Abständen mit Ausritten neben der Strecke oder Unfällen auf.

Der Grund, weshalb Sargeant nach Ansicht von Ralf Schumacher gar nichts mehr in der Formel 1 zu suchen habe. Für ihn „wäre es an der Zeit, etwas anderes zu machen“, erklärte der Sky-Experte am Rande des Großen Preises von Japan. „Er macht einfach zu viele Fehler“, ergänzte Schumacher sein hartes Urteil, nachdem der US-Amerikaner im Rennen abermals Letzter wurde und bereits im freien Training crashte.