Formel 1: „Prinz Leclerc wird zum König“ - Pressestimmen zum Rennen in Monaco

Als der Monegasse auf den Sieg angesprochen wurde, stockte er. Die Tränen in seinen Augen waren deutlich zu erkennen. Der Ferrari-Superstar fing sich, musste sich aber sichtlich zusammenreißen, um nicht hemmungslos zu weinen. „Ich muss sagen, dass ich sehr viel mehr an meinen Vater gedacht habe während des Rennens, als ich gedacht hätte“, sagte Leclerc bei Sky . „Ganz klar: Er hat alles gegeben, damit ich heute hier stehen kann. Es war unser gemeinsamer Traum, dass ich hier irgendwann Rennen fahren und gewinnen kann.“

Charles Leclerc dachte nach seinem Sieg in Monaco an seinen Vater

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Leclerc siegt auf der Rennbahn, die am weitesten von dem modernsten Begriff der Formel 1 entfernt ist. Für Leclerc ist das Rennen in Monte-Carlo eine Krönung am Ende des ersten Teils der Saison, in der er nicht immer geglänzt hat.“