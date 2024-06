"Bisschen einbeinig“ - Formel-1-Legende kritisiert Sergio Pérez

Sergio Pérez bleibt auch in den kommenden zwei Jahren bei Red Bull. Seine jüngsten Leistungen rufen aber die Kritik einer Formel-1-Legende hervor.

Für Sergio Pérez gab es zuletzt positive Neuigkeiten. Sein Vertrag bei Red Bull wurde verlängert , seine Zukunft in der Formel 1 ist damit geklärt. Durch bärenstarke Leistungen fiel der Mexikaner in den vergangenen Rennen aber wahrlich nicht auf.

Nach einem Top-Saisonstart für Teamkollege Max Verstappen wurde es vor allem in den vergangenen drei Rennen immer schwieriger. Ferrari und McLaren sind Red Bull dicht auf den Fersen, gewannen jeweils ein Rennen.

Bemerkbar macht sich dies vor allem in der Teamwertung , in der Red Bull nur noch mit 24 Punkten führt. Laut Formel-1-Legende und Ex-Weltmeister Damon Hill vor allem die Schuld von Pérez.

Dieser holte in den zurückliegenden drei Rennen nur 16 Punkte, hielt Verstappen dabei kaum den Rücken frei. So erklärte Hill im Podcast F1 Nation, der Kampf um den WM-Titel habe jetzt „definitiv“ so richtig begonnen.