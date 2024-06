Formel-1-Comeback von Mick Schumacher: Die Anzeichen verdichten sich

Mick Schumacher soll am Mittwoch bei Alpine vorfahren. Das Engagement eines alten Bekannten dürfte seinen Chancen auf eine Rückkehr in die Königsklasse nicht verschlechtern.

Es ist nicht immer die Leistung, die zählt. Das ist auch in der Formel 1 nicht anders. Überflieger Max Verstappen mal ausgenommen, muss ein normaler Formel-1-Pilot neben einem schweren Gasfuß auch das Gefühl dafür haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um eines der zwanzig Autos der automobilen Königsklasse im Rennen fahren zu dürfen. Oder, anders ausgedrückt: die richtigen Beziehungen haben.

Genau das könnte Mick Schumacher jetzt dabei helfen, nach zwei Jahren bei Haas den Weg zurück in die Königsklasse zu schaffen. Kurz nach dem Engagement des alten Familienfreunds Flavio Briatore bei Renault-Team Alpine verdichten sich die Anzeichen, dass auch Schumacher anheuern könnte: Wie zuerst Motorsport-Magazin.com berichtete und SPORT1 bestätigen kann, werden Schumacher und der Australier Jack Doohan am Mittwoch beim Test in Le Castellet bei Alpine vorfahren.