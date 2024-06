Formel 1: Feuer in Fahrerlager - mehrere Verletzte!

Bei einem Brand in der Hospitality von McLaren haben mehrere Rettungskräfte eine Rauchvergiftung erlitten. Vor Beginn des dritten freien Trainings der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien hatte es in dem Gebäude plötzlich eine starke Rauchentwicklung gegeben, Fahrer, Gäste und sämtliche Teammitglieder wurden rasch evakuiert.

Eine Person im Krankenhaus

Pirelli-Chef Mario Isola, das berichtet die Bild -Zeitung, war zuvor mit einem Feuerlöscher ins McLaren-Gebäude gelaufen. Als er wieder auftauchte, sagte er der Zeitung: „Wahnsinnig viel Qualm. In der Küche hat es in einem Kabelkasten geschmort. Vermutlich ein Kabelbrand.“

Nicht der ersten Feueralarm im Fahrerlager

Der Vorfall in Barcelona ist nicht der erste Feueralarm in der Geschichte der Formel 1. 2012 war die Garage von Williams nach dem Sieg von Pastor Maldonado in Flammen aufgegangen, was ebenfalls eine großangelegte Evakuierung notwendig machte.