Formel 1 heute live: Großer Preis von Spanien - das Rennen im TV, Stream und Ticker

Beim Großen Preis von Spanien hofft Lando Norris auf seinen zweiten Karriere-Erfolg in der Formel 1. Der McLaren-Pilot entriss Max Verstappen am Samstag im Qualifying in Barcelona im letzten Moment die Pole.