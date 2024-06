Formel 1 heute live: Qualifying beim Großen Preis von Spanien im TV, Stream und Ticker

Während Max Verstappen hadert, befindet sich Mercedes weiter im Aufwind: Lewis Hamilton fährt in Barcelona am Trainingsfreitag die Bestzeit. Kann er auch im Qualifying glänzen?

Formel 1: So können Sie das Qualifying von Spanien live verflogen:

Red Bull hadert bei Verstappen

Carlos Sainz (Spanien) war in beiden Sessions schneller als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (Monaco). Anders als jüngst in Montreal, als Ferrari das ganze Wochenende über Probleme hatte und letztlich ohne Punkte blieb, scheint die Scuderia nun aber mithalten zu können. Ebenfalls stark unterwegs war der Brite Lando Norris, der im ersten Training am Mittag mit seinem McLaren die Bestzeit gesetzt hatte und in der zweiten Session Dritter hinter Hamilton und Sainz wurde.