Formel 1: Lewis Hamilton verrät pikantes Getuschel

Neue, ab 2026 geltende Regeln stoßen im Fahrerlager der Formel 1 auf gespaltenes Echo. Lewis Hamilton enthüllt, dass sich die Begeisterung bei Eingeweihten in Grenzen hält, Weltmeister Max Verstappen witzelt.

2026 startet die Formel 1 in eine neue Ära. Schon länger stand fest, dass die neuen Antriebe ihre Kraft zu 50 Prozent aus einem Elektromotor ziehen, während der 1,6-Liter-V6-Turbo mit Biosprit befeuert wird. Jetzt wurden auch die Chassis-Regeln veröffentlicht - und die treffen bei den Fahrern auf ein geteiltes Echo.

„Das Ganze ist schon für uns schwer zu verstehen“

Damit nicht genug: Die Überholhilfe DRS wird abgeschafft, stattdessen soll der sogenannte Override-Mode mehr Duelle ermöglichen. Konkret funktioniert dieses Gimmick so: Normalerweise wird die Leistung des Elektromotors ab Tempo 290 schrittweise reduziert. Im Override-Mode darf der Verfolger bis 337 km/h die vollen 350 Kilowatt (477 PS) abrufen. Dadurch bekommt der Hinterherfahrende am Ende der Geraden einen deutlichen Tempoüberschuss.

„Das erinnert mich an die Zeit mit KERS“, freut sich Fernando Alonso. „Da konnten wir die Extra-Leistung für sechs Sekunden pro Runde einsetzen, wann und wo wir wollten. Es ist immer gut, wenn du als Fahrer Freiheiten hast, um den Unterschied auszumachen.“

Williams-Pilot Alex Albon befürchtet indes, dass Spielereien wie die aktive Aufhängung die Fans überfordern könnten: „Es sieht so aus, als würde die Motorenformel alles drumherum extrem kompliziert machen. Zum Beispiel die ganze Aerodynamik mit den verschiedenen Modi. Ich hätte lieber einfachere Motoren und ein einfacheres Reglement. Das Ganze ist sehr technisch und für uns schon schwer zu verstehen. Wie muss es dann erst für die Zuschauer sein?“

„Bananenschalen und Schildkrötenpanzer“: Verstappen witzelt

Unrecht hat der Brite nicht. Denn das neue Regelwerk unterscheidet zwischen verschiedenen Aerodynamik-Einstellungen. Im sogenannten Z-Mode stehen die Flügel steil im Wind, um maximalen Abtrieb in Kurven zu erzeugen. Auf Geraden wechselt der Wagen in den Y-Mode, in dem die Flügel flach gestellt werden.