Formel 1: RB-Star droht das Aus! Hülkenberg-Nachfolger fix?

Jacques Villeneuve, Formel-1 -Weltmeister von 1997, ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dieses Mal hat er sich Daniel Ricciardo als Opfer ausgesucht : „Warum ist er noch in der Formel 1? Warum? Ich denke, dass ihn mehr sein Image in der Formel 1 hält als seine eigentlichen Ergebnisse“, macht er als Experte für Sky deutlich.

Und weiter: „Wenn du‘s nicht draufhast, geh nach Hause! Es gibt sicher einen anderen, der deinen Platz einnehmen wird. So war das schon immer im Motorsport.“

Marko deutet Ricciardo-Aus an

Deshalb fällt auch die Bewertung von Red Bull-Chefberater Helmut Marko nicht gut aus für den 34-Jährigen: „Riccardo hatte ein gutes Sprintrennen in Miami“, sagt der Österreicher, „aber beim Rest ist er schon deutlich hinter Tsunoda. Und Racing Bulls ist immer noch ein Juniorteam. Da muss man sich überlegen, was in Zukunft passieren wird.“