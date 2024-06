Formel 1: Sainz wettert gegen Wechselgerücht

„Wenn ich so etwas lese, muss ich lachen. Vor drei Monaten hatte ich angeblich bei Mercedes unterschrieben. Dann bei Red Bull. Aber all das ist nicht passiert. Jetzt schreiben sie, ich sei fix bei Williams. Ich finde das lustig“, sagte Sainz im Fahrerlager beim Großen Preis von Kanada .

Wie das spanische Magazin The Objective berichtet hatte, soll eine Madrider Anwaltskanzler bereits einen Vertrag für Sainz ausgearbeitet haben. Der Spanier soll diesen „auf einer gestrichelten Linie auf der letzten Seite“ unterschrieben haben. Um welches Team es sich handelt, wurde in dem Medienbericht nicht verraten. „Aber es deutet alles darauf hin, dass es das Williams-Team sein wird“, hieß es in dem Artikel. Die Entscheidung soll vor dem Großen Preis von Spanien bekanntgegeben werden.