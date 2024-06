Völlig verrücktes F1-Qualifying in Montreal! Das gab es erst ein einziges Mal

Das Qualifying in Montreal sorgt für reichlich überraschende Momente. Mercedes holt die erste Pole Position in der Formel 1 seit fast einem Jahr - dabei ist Max Verstappen exakt gleich schnell. Bei Ferrari geht dagegen alles schief.

Das Qualifying in Montreal sorgt für reichlich überraschende Momente. Mercedes holt die erste Pole Position in der Formel 1 seit fast einem Jahr - dabei ist Max Verstappen exakt gleich schnell. Bei Ferrari geht dagegen alles schief.

Irres Qualifying in Montreal! Weltmeister Max Verstappen hat seine nächste Pole Position in der Formel 1 verpasst - und das, obwohl kein anderer Pilot eine schnellere Zeit gefahren ist als der Red-Bull-Fahrer

Doch Mercedes-Pilot George Russell hat im Qualifying zum Großen Preis von Kanada seine exakt identische Rundenzeit von 1:12,000 Minuten vor dem Niederländer gesetzt und somit seinem Team die erste Pole Position in der Formel 1 seit fast einem Jahr beschert.

Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der Formel 1 seit der Einführung von Tausendstelsekunden bei der Messung, dass ein Qualifying mit einer exakt gleichen Zeit vorne endete.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Das fühlt sich so toll an, so viel harte Arbeit. Es ist ein Wahnsinnsgefühl“, sagte der Mercedes-Pilot mit einem breiten Lächeln im Gesicht: „Darauf kann ich aufbauen und vielleicht den Sieg holen - wieso nicht?“