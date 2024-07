Formel 1: Der König von Silverstone - Hamilton zieht an Schumacher vorbei

Lewis Hamilton beendet mit dem Sieg beim Großen Preis von Großbritannien nicht nur seine Durststrecke, sondern schiebt sich auch in den Geschichtsbüchern an Michael Schumacher vorbei.

In den Armen von seinen Eltern Anthony und Carmen übermannten Lewis Hamilton die Emotionen. Mit der britischen Flagge über seinen Schultern fing er vor Freude an zu weinen. 945 Tage musste der 39 Jahre alte Mercedes-Fahrer auf einen Sieg warten . Mit seinem neunten Triumph beim Großen Preis von Großbritannien auf der Strecke in Silverstone beendete Hamilton seine Durststrecke von 57 Rennen ohne Erfolg.

Zudem schrieb er Geschichte: Der siebenmalige Weltmeister ist der erste Fahrer in der Formel-1 -Geschichte, der neun Rennen auf einer Strecke gewinnen konnte. Damit zog Hamilton an Michael Schumacher vorbei. Die deutsche Legende siegte achtmal im französischen Magny-Cours.

Formel 1: „Einer der wichtigsten Siege meiner Karriere“

Der Erfolg hat für den 39-Jährigen eine sehr große Bedeutung. „Es ist einer der wichtigsten Siege meiner Karriere. Ich hatte so tolle Momente, aber in den vergangenen zweieinhalb Jahren war ich nicht mal in der Nähe von einem Sieg“, sagte er bei Sky und fügte hinzu: „Nach allem, was in diesem Jahr passiert ist und zu wissen, das ist mein letztes Rennen hier mit diesem tollen Team, da gibt keine bessere Variante, es zu beenden.“