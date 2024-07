Formel 1: Historische Doppel-Pole! Verstappen nur in Reihe zwei, Perez crasht

In einem ereignisreichen Qualifying in Ungarn sichert sich Lando Norris die Pole Position, neben ihm reiht sich sein Teamkollege Oscar Piastri ein. Sergio Pérez crasht erneut.

In einem ereignisreichen Qualifying in Ungarn sichert sich Lando Norris die Pole Position, neben ihm reiht sich sein Teamkollege Oscar Piastri ein. Sergio Pérez crasht erneut.

McLaren hat sich die Doppel-Pole für den Großen Preis von Ungarn gesichert! Lando Norris fuhr mit einer Zeit 1:15:227 auf Platz Eins, sein Teamkollege Oscar Piastri landete mit rund zwei Zehnteln dahinter auf Rang Zwei. Damit stehen erstmals seit Brasilien 2012 zwei McLaren in der ersten Startreihe. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen fuhr nur auf Platz Drei.

Für den Aufreger der Session sorgte allerdings erneut Sergio Pérez. Bereits in Q1 verlor der Red-Bull-Fahrer sein Auto und schlug heftig in der Leitplanke ein.

Pérez und Russel scheitern in Q1

Bis kurz vor Beginn der Session hatte es in Ungarn noch geregnet, wodurch die Strecke etwas nass war, als Pérez von der Strecke rutschte. Nach der minutenlangen Unterbrechung durch die Rote Flagge verbesserten sich die Streckenbedingungen dann merklich und die anderen Fahrer konnten am Red Bull vorbeiziehen. Letztendlich landete er auf Rang 16 und schied somit in Q1 aus.