Formel 1 im Free-TV: Der Große Preis von Ungarn im TV, Stream und Ticker

Lando Norris und Oscar Piastri starten beim Großen Preis von Ungarn von Startreihe eins. Kann Verfolger Max Verstappen den beiden McLaren-Piloten einen Strich durch die Rechnung machen?

Vorhang auf für den Großen Preis von Ungarn. Am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) findet auf dem Hungaroring das 13. Rennen der aktuellen Formel-1-Saison statt. Der Grand Prix ist im Free-TV zu sehen, neben Sky überträgt auch RTL live.

Knüpfen Lando Norris und Oscar Piastri im Rennen an ihren erfolgreichen Vortag an? Die beiden McLaren-Piloten sicherten sich am Samstag in einem turbulenten Qualifying die erste Startreihe.

So können Sie den Großen Preis von Ungarn LIVE verfolgen:

TV: Sky, RTL

Sky, RTL Stream: Sky Go, WOW, RTL+

Sky Go, WOW, RTL+ Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Formel 1: Norris und Piastri starten ganz vorne

Max Verstappen musste sich mit der drittschnellsten Zeit zufriedengeben. Auf die Frage, wie er seine Konkurrenten am Sonntag schlagen wolle, sagte der Niederländer nur: „Ich weiß es nicht.“

Norris und Piastri bestätigten hingegen die starke Form des Traditionsteams. „Wir haben schon vorher gesagt, dass wir um die Pole kämpfen wollen“, sagte Norris. Dieses Selbstbewusstsein zahlte sich aus. Zum ersten Mal seit Brasilien 2012 stehen zwei McLarens in der Startaufstellung an der Spitze.

„Vorne können wir das Rennen kontrollieren“, sagte Norris. Der 24-Jährige hatte in diesem Jahr in Miami seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert und will mehr. „Das Auto fühlt sich super an, das Ziel für morgen ist der erste Platz.“

Im Team von Red Bull erlebte Sergio Pérez am Samstag in Q1 mit einem Unfall einen weiteren Tiefpunkt. Schon beim letzten Qualifying in Silverstone war er nach einem Dreher ausgeschieden und hat an den letzten sechs Rennwochenenden nur 15 Punkte gesammelt - Norris im selben Zeitraum 88, Piastri 83.

Großer Preis von Ungarn: Pérez muss liefern

Pérez startet nun als 16. und muss liefern. Vorne hofft Verstappen auf eine Wende. „Mal schauen, was drin ist“, sagte er. Mut dürfte der geringe Abstand zu den McLarens machen, nur 0,046 Sekunden trennten die Top-drei. Vielleicht wendet auch wechselhaftes Wetter das Blatt.

„Ich habe hier noch nie ein ganz trockenes Wochenende erlebt“, sagte McLarens Teamchef Andrea Stella. Am Sonntag sieht es nach trockenen Bedingungen aus. Trotzdem sei das Team „auf alles vorbereitet.“

Abschreiben sollten Norris und Piastri Verstappen dennoch nicht. 2022 und 2023 hat er auf der engen Strecke bereits gewonnen - und dass zuletzt der Pole-Sitter auch als Erster ins Ziel gekommen ist, liegt schon vier Jahre zurück.

