Formel 1: Harte Pérez-Kritik! „Red Bull kann das nicht so stehen lassen“

Nach dem erneuten Crash von Sergio Pérez beim Qualifying zum Großen Preis von Ungarn mehren sich die Zweifel an seiner Zukunft als Red-Bull-Pilot. „Es hat sich jetzt in den letzten Rennen immer wieder wiederholt. Irgendwann wird jemand die Reißleine ziehen“, stellte der ehemalige Formel-1 -Teamchef Günther Steiner bei RTL am Rande des Qualifyings klar.

Ob Pérez noch in diesem Sommer entlassen werde, sei laut Steiner allerdings schwierig zu sagen. „Jetzt haben sie Zeit über den Sommer, um zu überlegen. Aber irgendwie kann Red Bull das auch nicht so stehen lassen“, ergänzte der Südtiroler.

Pérez erlebte nur zwei Wochen nach seinem Crash in Großbritannien wieder einen Rückschlag, als er am Samstagnachmittag bereits in Q1 mit seinem Auto ins Schleudern kam und bei Kurve 8 in die Leitplanken einschlug. In das Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) geht er von P16.