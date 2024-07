Formel 1: Norris mit Trainingsbestzeit in Silverstone

Max Verstappens neuer Herausforderer Lando Norris ist bei seinem Heimspiel in Silverstone bärenstark gestartet. Der Weltmeister muss zulegen.

Als der berüchtigte englische Landregen einsetzte, konnten Lando Norris und Max Verstappen ihren Arbeitstag vorzeitig ausklingen lassen. McLaren-Pilot Norris, der neue Herausforderer von Formel-1 -Weltmeister Verstappen, konnte dies allerdings mit einem deutlich besseren Gefühl tun, der Brite nämlich startete bärenstark in sein Heim-Rennwochenende in Silverstone und muss wohl als erster Sieganwärter gelten.

Verstappen muss Tempo zulegen

Norris, der in der vergangenen Woche in Österreich im Kampf um den Sieg mit Formel-1-Weltmeister Verstappen kollidiert war, setzte im ersten und im zweiten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, ab 16.00 Uhr im Liveticker) die deutliche Bestzeit. An seine 1:26,549 Minuten reichte nur sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (Australien/1:26,880) annähernd heran.