Formel 1: Verstappen im Visier der England-Fans - "Pfiffe sind wie ein Ritterschlag"

Nach dem Großen Preis von Österreich ist vor dem Großen Preis von Großbritannien. Und schon jetzt steht fest: Weltmeister Max Verstappen (26) dürfte am kommenden Wochenende in Silverstone nicht gerade mit Jubelgesängen von den Fans empfangen werden.

Nach seiner Kollision mit Großbritanniens neuem Liebling Lando Norris (24) am Red-Bull-Ring wird der Niederländer auf der Insel als „Formel-1-Staatsfeind Nummer 1″ angesehen. Dafür haben auch die englischen Experten wie Ex-Weltmeister Damon Hill oder Ex-Formel-1-Fahrer Johnny Herbert mit ihrer Expertise nach dem Rennen in Österreich gesorgt. Schuld an der Kollision kurz vor Rennschluss sei eindeutig Verstappen, so der einhellige Tenor. Er fahre zu hart, könne nicht verlieren, lautete das allgemeine Credo.