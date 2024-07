Formel 1: Wie ein Funkspruch fast den Mercedes-Sieg verhinderte

Seine Freude war grenzenlos: „In Brasilien 2022 war ich nicht dabei. Das letzte Mal, dass ich gewonnen hab, war irgendwann mal in 2021.″ Das deutsche Team war beim Sieg allerdings Nutznießer von dem Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris . Sie führten das Rennen bis zur 64. Runde an, doch dann kam es zu einer Berührung und beide erlitten einen Reifenschaden.

Russell nach Funkspruch: „Ich wäre fast gecrasht“

„Auf einmal hörte ich Toto schreien: ‚Du kannst das gewinnen!‘ Ich wäre fast gecrasht, weil er mir so in die Ohren geschrien hat. Es war echt laut. Aber das zeigt auch, wie viel Leidenschaft wir alle haben“, schilderte der 26-Jährige. Er antwortete danach seinem Chef: „Lass mich verdammt nochmal fahren.“

Mercedes-Boss gesteht Dummheit ein

Wolff war dieser Fauxpas peinlich und gestand deswegen bei ServusTV : „Ich habe die größte Dummheit in meinen zwölf Jahren Formel 1 gemacht. Als ich gesehen habe, dass die kollidiert sind, habe ich den Funk aufgemacht und gesagt: ‚We can win this!‘ Während er auf der Bremse gestanden ist von 300 auf Kurve drei.“

Österreich für Wolff wie ein Heimrennen

Für Wolff als Österreicher war das Rennen in Spielberg ein Heimspiel. Der Mercedes-Boss berichtete, dass er auf der Strecke zugegen ist, seitdem er 19 oder 20 Jahre alt ist. „Ich war in der Racing School der Instruktor, bin da hunderte Male entlang gelatscht und habe am Bauernhof hier gelebt. Also es fühlt sich schon wirklich wie ein Heimrennen an“, hob er die Bedeutung des Erfolges hervor.