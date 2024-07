Hülkenberg bläst zum Angriff in der Team-WM

von SID 25.07.2024 • 13:28 Uhr Beim vergangenen Rennen in Ungarn war der 36-Jährige nach zuvor zwei sechsten Plätzen nicht in die Top 10 gefahren.

Nico Hülkenberg hat in seinem letzten Formel-1-Halbjahr mit Haas noch einiges vor. In der Konstrukteurswertung sei der sechste Platz „für das Team definitiv erreichbar“, sagte der Emmericher am Donnerstag. Beim Großen Preis von Belgien am Wochenende müssen dafür erneut Punkte her - ein neues Teil könnte entscheidend sein.

„Wir haben einen speziellen Low-Downforce-Heckflügel, den wir letztes Jahr nicht hatten. Auf dem Papier ist das schonmal sehr positiv“, sagte Hülkenberg. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ist wenig Abtrieb wegen der vielen schnellen Kurven und langen Geraden im Qualifying am Samstag (16.00 Uhr) und im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) entscheidend.

Hülkenberg: Haas ist hungrig

Überhaupt ist der 36-Jährige von der Arbeit seines Teams in puncto Aerodynamik überzeugt: "Ich habe das Gefühl, dass wir hier die größten Änderungen und Verbesserungen über den Winter vorgenommen haben." Ob der neue Spoiler Hülkenberg in Belgien beflügeln kann, wird sich in den ersten Trainings am Freitag zeigen. "Es gibt noch einiges zu lernen und zu entdecken", sagte er.

Beim vergangenen Rennen in Ungarn war der 36-Jährige nach zuvor zwei sechsten Plätzen nicht in die Top 10 gefahren. Vor allem die Racing Bulls seien starke Konkurrenten im Kampf um Platz 6 in der Team-WM. "Aber ich bin hoffnungsvoll und optimistisch und ich weiß, dass jeder im Team bereit für den Kampf und hungrig darauf ist, das zu erreichen", sagte Hülkenberg.

