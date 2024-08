Formel 1: Cockpit weg? Schlechte Nachrichten für Mick Schumacher

Bekommt Mick Schumacher noch einmal eine Chance in der Formel 1 ? Oder doch nicht? Diese Frage dürften sich vor allem die F1-Fans in Deutschland stellen. Im Hinblick auf 2025 gibt es diesbezüglich nun schlechte Nachrichten für den ehemaligen Haas-Piloten.

Laut Motorsport.com in Italien hat sich Alpine entschieden, das für die kommende Saison freigewordene Cockpit mit Juniorfahrer Jack Doohan zu besetzen. Dieser hatte Anfang Juli im französischen Le Castellet einen Testtag in einem Auto aus der Saison 2022 bestritten. Nach seinem Einsatz am Morgen übergab er das Fahrzeug an Schumacher, der ebenfalls als Kandidat für das freigewordene Cockpit galt.