Formel 1: Hamilton-Erbe offiziell! Mercedes befördert nächstes Supertalent

Wie das Team am Samstagmorgen vor dem Qualifying zum Großen Preis von Italien (16 Uhr im LIVETICKER) bekanntgab, wird der 18 Jahre junge Italiener in der kommenden Saison neben George Russell (26) das Fahrer-Tandem der Silberpfeile bilden.

Antonelli, der in dieser Saison in der Formel 2 fährt, erhält einen Vertrag für 2025. „Unser Fahreraufgebot für das Jahr 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und unbändigen Speed“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

„Kimi hat immer wieder gezeigt, dass er das Talent und die Schnelligkeit hat, um an der Spitze unseres Sports mitzuhalten“, betonte der Mercedes-Boss: „Wir wissen, dass es ein weiterer großer Schritt nach oben sein wird, aber er hat uns bei seinen F1-Tests in diesem Jahr beeindruckt und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen.“

„Wunderkind“ Antonelli zuletzt mit Crash

„Wunderkind“ Antonelli hatte erst am Vortag der Verkündung bei seinem ersten Trainingseinsatz in der Formel 1 noch einen heftigen Unfall erlebt.

Am Freitagmittag in Monza flog der 18-Jährige im Mercedes in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit ab, drehte sich und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. Antonelli gab via Funk Entwarnung und stapfte davon. Das Medical Car brachte ihn zum ärztlichen Check.