Formel 1: Hamilton im letzten Training vorne

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Mercedes befinden sich vor dem Qualifying zum Großen Preis von Italien in Bestform. Der 39-jährige Brite drehte im dritten freien Training in Monza in 1:20,117 Minuten die schnellste Runde, dicht gefolgt von Teamkollege George Russell (Großbritannien/+0,093 Sekunden). Dritter wurde Ferraris Charles Leclerc (Monaco/+0,109).