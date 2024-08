Formel 1: Qualifying von Monza heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.08.2024 • 13:00 Uhr Die Formel 1 macht in Monza Halt. Im Kampf um die Pole Position braucht Max Verstappen wohl eine Steigerung - doch Lando Norris macht einen starken Eindruck.

Wer holt sich die Pole Position von Monza? Im immer spannender werdenden WM-Kampf der Formel 1 will Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull seinen Vorsprung behaupten - doch Herausforderer Lando Norris hat im McLaren vor dem Qualifying (16 Uhr) wohl weiter die besseren Karten.

Schon in den Trainingseinheiten am Freitag deutete sich an, dass Norris den 70-Punkte-Rückstand auf den dreimaligen Champion und seit fünf Rennen sieglosen WM-Spitzenreiter weiter reduzieren kann: Der McLaren-Pilot nämlich wurde Zweiter mit nur drei Tausendstelsekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Lewis Hamilton (Mercedes).

So können Sie das Qualifying von Monza live verfolgen

Formel 1: Verstappen zeigt weiter Schwächen

Titelverteidiger Verstappen im offenbar weiter schwächelnden Red Bull musste sich mit Rang 14 begnügen, allerdings kam er auch zu keiner schnellen Runde.

Der Emmericher Nico Hülkenberg überzeugte im Haas beim Training dagegen als Siebter. Franco Colapinto (Argentinien), der bei Williams als Nachfolger des geschassten Logan Sargeant den Vorzug vor Mick Schumacher erhielt, erreichte Rang 17.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Norditalien ist vor dem diesjährigen Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr) für rund 21 Millionen Euro umgebaut worden.

Neuer Asphalt wurde verlegt, die Strecke an manchen Stellen in der Breite verändert, flachere Randsteine wurden verbaut. Dadurch soll der Traditionskurs in der Lombardei noch schneller und flüssiger werden. Eine Erkenntnis vom Freitag: Auch die Reifen verschleißen deutlich schneller.

Für mächtig Aufregung hatte am Freitag im Training ein Crash von Andrea Kimi Antonelli im Mercedes von George Russell gesorgt. Das „Wunderkind“ schlug am Freitagmittag im Mercedes von George Russell in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit seitlich in den Reifenstapel ein.

