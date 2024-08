Formel 1: Überraschende Enthüllung! Rennsieger fuhr verletzt

Bei Instagram veröffentlichte der 23-Jährige eine Reihe von Bildern, darunter eine Röntgenaufnahme, die einen Bruch bei der sechsten Rippe anzeigt. Das besagte Foto ist auf den 8. Juli datiert – der Tag nach dem Rennen in Silverstone und knapp zwei Wochen vor seinem ersten Sieg auf dem Hungaroring .

Formel 1: Piastri und McLaren mit guten Leistungen

Nach seinem Sieg in Ungarn fuhr der Australier am abschließenden Rennwochenende vor der Sommerpause in Belgien – dank der Disqualifikation von George Russell – noch auf den zweiten Platz.