Formel 1: Überraschende Wende bei Star-Designer

Der Countdown läuft. Am Sonntag wird mit dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort das erste Formel-1 -Rennen nach der vierwöchigen Sommerpause gestartet. Während die Fahrer allerdings entspannt Urlaub machten und die Techniker keinen Laptop bedienen durften, rauchten die Köpfe der Entscheidungsträger hinter den Kulissen gewaltig.

Newey: Briatore streckt Fühler aus

Neben finanziellen Aspekten garantiert er Newey Entscheidungsfreiheit in allen Bereichen. Das schmeichelt dem Techniker am meisten. Laut Insidern denkt er jetzt über das Angebot nach.

Formel 1: Entscheidet Neweys Frau?

Was noch für den Sensationswechsel sprechen könnte: Neweys Ehefrau Amanda liebt nicht nur ihren Mann, sondern auch das Leben. Einerseits will sie mit ihrem Gatten im Winter viel Zeit in ihrer Heimat Südafrika verbringen – andererseits weiß sie, dass Newey während der Saison am liebsten auf der britischen Insel bleibt. Alpine könnte die optimale Basis hierfür bieten.