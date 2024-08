Formel 1: Verstappen rechnet mit Red Bull ab

Im Jahr 2021 wurde der Formel-1 -Grand-Prix in den Niederlanden wieder eingeführt. Seitdem gewann dreimal Lokalmatador Max Verstappen das Rennen – bis zu dieser Saison. Am vergangenen Sonntag stand der Red-Bull-Pilot zwar auf dem Podium , allerdings nur auf Rang zwei.

Verstappen poltert in Richtung Red Bull

„Das sagt alles. Das Team hat mehrfach die falsche Abzweigung genommen. Intern sollte man sich einen Spiegel vorhalten und nicht immer alles schönreden. Es ist an der Zeit - wenn es nicht schon zu spät ist - sich zu hinterfragen. Die guten Leute verlassen das Team. Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was passiert“, wurde der 52-Jährige deutlich.

Zwar führt Max Verstappen weiterhin die Fahrerwertung an – und Red Bull die Teamwertung – der Vorsprung schmilzt allerdings immer mehr. So wartet der Superstar bereits seit fünf Rennen auf einen Sieg.

„Man kann das nicht mehr schönreden, die Situation ist ernst. Max wird nicht damit zufrieden sein, wenn er so ein Auto hat. Jetzt liegt es an Horner (Red-Bull-Teamchef Christian Horner, Anm.d.Red.), dass er das Team wieder in die Spur bringt.“