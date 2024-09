Formel 1: Aston Martin gelingt offenbar Coup

Aston Martin sorgt für Aufsehen in der Formel 1. Medienberichten zufolge wechselt Chefdesigner Adrian Newey von Red Bull zum britischen Team.

Mit Newey 2026 zum neuen Superteam?

Seit der Übernahme des Teams durch den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll im Jahr 2018 verfolgt Aston Martin einen aggressiven Wachstumsplan. Eine der modernsten Formel-1-Fabriken in Silverstone soll 2025 vollständig einsatzbereit sein und bietet Newey optimale Bedingungen, um seine innovativen Designs umzusetzen. Neben Newey hat Aston Martin weitere hochkarätige Techniker verpflichtet, darunter den ehemaligen Mercedes-Motorenchef Andy Cowell und den früheren Ferrari-Technikdirektor Enrico Cardile.

Ab 2026 wird Aston Martin als Werksteam mit Honda-Motoren an den Start gehen. Mit starken strategischen Partnerschaften, wie denen mit Aramco und Valvoline, stehen dem Team zusätzliche finanzielle und technologische Ressourcen zur Verfügung. Zudem hat Routinier und Zweifachweltmeister Fernando Alonso bereits sein Go bis 2026 gegeben.

Das Puzzlestück zum ersehnten WM-Titel?

Newey könnte in diesem Umfeld die Chance haben, Aston Martin an die Spitze der Formel 1 zu führen, insbesondere da er bekannt dafür ist, in Zeiten von Regeländerungen – wie sie 2026 anstehen – besonders erfolgreich zu sein.