Formel 1: Bringt sich ein Team selbst um den Titel?

Ein weggeworfener Sieg?

Das Rennen in Monza am vergangenen Sonntag schien eine perfekte Bühne für McLaren zu sein. Mit einer Doppelführung, bei der sowohl Norris als auch Piastri in den ersten Runden das Tempo bestimmten, war der Weg zum Sieg geebnet. Doch der harte Zweikampf zwischen den beiden Teamkollegen öffnete dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc die Tür zum Sieg.

Während Ferrari auf eine Einstopp-Strategie setzte und damit das Risiko einging, mit abgefahrenen Reifen das Rennen zu beenden, hielt McLaren an einer Zweistopp-Strategie fest. Am Ende rettete Leclerc seine Reifen ins Ziel und sicherte sich den Sieg, während Piastri und Norris das Nachsehen hatten.

Schumacher. „Würde mich als Teamchef schwertun“

Zahlen lügen nicht: Norris kommt Verstappen näher

McLarens Zukunft: Ein Drahtseilakt

Zak Brown, CEO von McLaren, bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch. In Bezug auf den harten Kampf zwischen seinen beiden Fahrern sagte er: „In Kurve 1 war es okay. Später in Lesmo war es ein aggressiver Move, aber sie haben sich nicht berührt. Wir schauen uns nochmal die Daten an, aber es war sauber.“